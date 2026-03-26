Burkina : la « bataille de l’assiette », la nouvelle trouvaille du capitaine Ibrahim Traoré

Le jeudi 26 mars 2026, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé la troisième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) en plaçant la souveraineté alimentaire au cœur de la mobilisation nationale, au nom de « la dignité nationale ». Dans un discours relayé par la présidence, le chef de l’État a appelé à une « décolonisation mentale » des habitudes de consommation et invité les Burkinabè à faire du « consommer local » un réflexe, résumant l’orientation par le slogan « Mon assiette, ma fierté ! ».

Lors de son allocution, Ibrahim Traoré a explicitement dénoncé la dépendance aux importations alimentaires en prenant pour exemple le riz importé, « qui inonde nos marchés pendant que nos récoltes pourrissent », et a évoqué l’existence de circuits commerciaux frauduleux. Le président a associé ces pratiques à une forme d’impérialisme moderne qui, selon lui, s’exprime jusque dans les choix de consommation des ménages.

Le thème retenu pour l’édition 2026 — « Souveraineté alimentaire et patriotisme économique : ensemble, cultivons notre dignité par la production et la consommation locales » — vise à promouvoir une consommation de produits issus des régions agricoles nationales, comme Bagré, le Sourou ou Samendeni, et à valoriser les filières traditionnelles. Les céréales locales (mil, sorgho, maïs), les denrées fermentées telles que le soumbala et le textile local, en particulier le Faso Dan Fani, figurent parmi les produits mis en avant.

Axes de mobilisation et acteurs sollicités

Le président a invité l’ensemble des acteurs économiques et administratifs à contribuer à cette dynamique : commerçants, marchés, restaurants et administrations sont encouragés à privilégier les productions nationales dans leurs approvisionnements et leurs achats institutionnels. Les commerçants ont été appelés à reconsidérer leurs sources d’approvisionnement et à renforcer la traçabilité pour lutter contre les importations frauduleuses.

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La JEPPC, qui en est ici à sa troisième édition, est présentée par la présidence comme un dispositif de participation citoyenne visant à renforcer l’appropriation nationale des choix de développement. L’édition précédente, tenue en 2025, avait mis l’accent sur la discipline civique, la protection des biens publics et la lutte contre la corruption, rappelant une continuité thématique entre éveil civique et priorités économiques.

Sur le plan symbolique, le recours au slogan « Mon assiette, ma fierté ! » se veut un marqueur destiné à ancrer des comportements de consommation favorables aux producteurs locaux. Les zones agricoles citées lors du lancement — Bagré, le Sourou, Samendeni — sont présentées comme des bassins d’approvisionnement privilégiés pour approvisionner les marchés urbains et réduire la dépendance aux importations.

La présidence a par ailleurs diffusé l’intégralité du message du chef de l’État sous forme de document PDF consultable en ligne, qui détaille les appels à la mobilisation, les références aux filières concernées et les orientations générales pour la mise en œuvre de la politique de souveraineté alimentaire