Burkina: la Banque mondiale vient en aide avec un prêt de 276 milliards FCFA

Le ministre burkinabè de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo, et la Représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, Maimouna Mbow Fam, ont procédé, lundi, à Ouagadougou, à la signature de trois accords de prêts d’une enveloppe globale de 276 milliards de F CFA (450 953 088 de dollars) destinés au financement de deux projets et d’un programme, a-t-on appris de source officielle.

D’un montant global de 460 000 000 USD, soit 276 000 000 000 FCFA, sous forme de prêts, que la Banque mondiale met à la disposition du Burkina Faso pour la mise en œuvre du programme et des deux projets de développement. Il s’agit du financement de la mise en œuvre de trois projets. Ces projets sont le Projet d’appui à l’entrepreneuriat, au développement des compétences et à l’adoption technologique (ECOTEC), le Projet de résilience et de compétitivité de l’élevage au Burkina Faso (PRECEL), et le Programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base (PREGOLS).

Selon un communiqué du ministère en charge des finances, le premier accord d’un montant de 90 milliards de francs CFA (147 millions de dollars) est relatif au financement d’un programme qui ambitionne de bénéficier à près de 3.960.000 personnes, dont des déplacés internes, dans plus de 30 communes ciblées dans neuf régions.

Le second accord est un financement de 96 milliards de francs CFA (156 millions de dollars) destinés à un projet d’appui à l’entrepreneuriat, au développement des compétences et à l’adoption technologique. Le troisième accord d’un montant de 90 milliards de francs CFA (147 millions de dollars) concerne la mise en œuvre d’un projet de résilience et de compétitivité de l’élevage au Burkina Faso, qui vise l’amélioration de la productivité, la commercialisation et la résilience des principaux systèmes de production de bétail sédentaire.