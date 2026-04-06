Burkina : Inauguration du nouveau siège de Coris Bank International

Coris Bank International (CBI S.A.) a inauguré son nouveau siège, le vendredi 3 avril 2026, à la Zone d’activités commerciales et administratives (ZACA) de Ouagadougou. L’immeuble, construit sur une parcelle de 3 177 m², comprend un sous-sol et 14 étages (R+14) pour un coût annoncé de 19,06 milliards de F CFA ; la cérémonie s’est déroulée en présence des autorités nationales, des dirigeants de la banque et de partenaires économiques.

Emmanuel Sawadogo, président du conseil d’administration de CBI S.A., a présenté le bâtiment comme l’expression d’une volonté de renforcer la performance, l’innovation et l’engagement de l’établissement au service des populations. Selon lui, cette réalisation traduit l’ambition de la banque de consolider sa position et d’accompagner ses clients dans le développement économique national.

L’inauguration a été placée sous le haut patronage du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et sous le parrainage du ministre de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo. Étaient également présents le président de l’Assemblée législative du peuple, Ousmane Bougouma, le fondateur de CBI S.A., Idrissa Nassa, les équipes managériales, des collaborateurs, des partenaires, des clients et des représentants des secteurs public et privé.

Caractéristiques du siège, discours des responsables et trajectoire du groupe

La directrice générale de CBI S.A., Gisèle Gumedzoe, a qualifié l’inauguration de signal fort adressé aux citoyens, aux clients et aux partenaires. Elle a souligné que l’infrastructure dépasse le seul aspect architectural : elle reflète, selon elle, une ambition et une confiance dans la solidité du système bancaire et la crédibilité de l’économie nationale. Mme Gumedzoe a rappelé l’engagement de la banque à rester un acteur financier capable de soutenir le développement et les entreprises dans un contexte économique incertain.

Le nouveau siège, présenté comme une « architecture moderne et futuriste », est en outre décrit par les dirigeants comme un espace destiné à porter une nouvelle approche organisationnelle et opérationnelle. Le projet a mobilisé des moyens financiers importants et s’inscrit dans la stratégie de renforcement des capacités du groupe.

Emmanuel Sawadogo a retracé brièvement l’histoire de Coris Bank International, indiquant que la banque, née au Burkina, a étendu sa présence régionale au fil des années : le groupe est aujourd’hui implanté dans 12 pays et, selon ses responsables, s’est imposé comme la première banque du Burkina Faso et le deuxième groupe bancaire de la zone UEMOA.

Diakarya Ouattara, directeur général de Coris Holding, a remercié les autorités, les clients et les partenaires pour leur soutien et a réaffirmé la mission de la banque axée sur la proximité et le financement de l’économie burkinabè. Il a rappelé que depuis 2008 le groupe œuvre pour l’inclusion financière et la bancarisation, afin de rendre les services financiers accessibles sur l’ensemble du territoire national.

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a salué le parcours et l’engagement de CBI S.A. en faveur des entreprises, des ménages, des acteurs ruraux et des investisseurs, évoquant l’évolution rapide de la structure en moins de deux décennies et son rôle au sein du paysage financier national et sous-régional.