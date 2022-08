Burkina: il tue sa partenaire, après une rupture amoureuse

Dans le cadre de sa lutte contre la criminalité urbaine, la police nationale du Burkina Faso a annoncé ce lundi, avoir mis aux arrêts, le présumé assassin d’une employée de buvette à Ouagadougou.

Ouedraogo Habibou était employée dans une buvette de la place dans la ville de Ouagadougou. Elle a été assassinée dans la nuit du 25 au 26 juillet 2022, alors qu’elle revenait de son boulot.

Le présumé auteur, un ex-vigile, a été arrêté par la police nationale du Burkina Faso, suite aux investigations de la Brigade de Recherches du Commissariat de Police de l’Arrondissement de Sig-Noghin. Il ressort de l’audition de ce dernier, qu’il aurait commis les faits de façon accidentelle.

Selon son récit, tout a commencé suite à une rupture de leur relation. Après que la victime l’ai informé téléphoniquement de sa volonté de mettre définitivement fin à leur relation, il aurait décidé de la rencontrer sur le chemin de retour de son travail, dans le but de se réconcilier. Et face au refus catégorique de celle-ci, il lui aurait infligé un coup de poing qui a occasionné sa mort. Il affirme également avoir abandonné le corps sur place et emporté entre autres, le téléphone portable de la victime.

Les enquêteurs de la Police ont réussi à appréhender le présumé meurtrier de la défunte Habibou et l’ont conduit devant les autorités judiciaires.