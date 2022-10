Burkina: Ibrahim Traoré souhaite un processus inclusif à la suite des assises nationales

Par le biais de son représentant aux assises nationales, le capitaine Ibrahim Traoré a souhaité, ce vendredi, que le processus qui sera entamé à la suite de ces assises, soit non seulement inclusif, mais aussi et surtout conforme aux aspirations profondes du peuple burkinabè.

Le capitaine Marcel Meda, représentant le président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR), chef de l’Etat, a présidé ce vendredi, la cérémonie d’ouverture des assises nationales sur la conduite de la Transition au Burkina Faso.

Au cours de ces assises, il sera question pour les différentes Forces vives invitées à ce rendez-vous national d’examiner et d’adopter la charte de la transition, de désigner un président de la transition conformément à la charte et de recueillir toute proposition en vue de la bonne marche de la Transition.

Pour le représentant du chef de l’Etat Ibrahim Traoré, les assises nationales s’inscrivent dans la dynamique enclenchée les 29 et 30 septembre dernier en vue de « recadrer et recentrer les objectifs de la Transition autour des priorités, à savoir la reconquête et la sécurisation de l’intégralité du territoire national. »

Il a indiqué que le Capitaine Ibrahim Traoré, souhaite que le processus qui sera entamé à la suite de ces assises soit non seulement inclusif, mais aussi et surtout conforme aux aspirations profondes du peuple burkinabè.

…Nous avons encore rendez-vous avec l’histoire…

« Filles et fils du Burkina Faso, à travers ces Assises, nous avons encore rendez-vous avec l’histoire. Il nous faut taire nos différends, mettre en commun la richesse de notre diversité, pour préserver l’essentiel et écrire une nouvelle page de notre histoire, celle d’un peuple qui assume son destin et se donne des orientations claires pour la construction d’une Nation forte et résiliente (…) », a lancé le capitaine Marcel Meda aux Forces vives.

Il les a invitées à apporter des contributions enrichissantes à la charte de la transition en mettant au centre l’intérêt supérieur de la nation ainsi que les aspirations profondes et légitimes du peuple burkinabè.

Le président du Comité national d’organisation, le Colonel-major Célestin Simpore, a salué l’engagement des membres du Comité et a exprimé sa reconnaissance à tous les acteurs qui ont travaillé à la tenue de ces assises en vue de doter la transition d’une charte qui définisse les organes et les grandes orientations.

Notons que les assises nationales démarrées ce vendredi 14 octobre 2022, connaitront leurs épilogues demain, samedi 15 octobre 2022.