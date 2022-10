Burkina: Ibrahim Traoré officiellement président, zoom sur l’acte fondamental du MPSR

La suspension de la constitution en vigueur au Burkina Faso, a été levée mercredi soir, selon l’acte fondamental du MPSR lu à la télévision nationale. D’après cet acte, le MPSR assure la continuité de l’Etat en attendant la mise en place des organes de la transition et le rôle du chef de l’Etat revient au président du MPSR qui n’est nul autre que le capitaine Ibrahim Traoré, acteur principal du coup d’Etat du vendredi 30 septembre 2022.

« Le Président du MPSR est le Chef de l’Etat, Chef suprême des armées, il est garant de l’indépendance de la magistrature et du respect des traités et accords internationaux », précise l’acte fondamental du MPSR selon lequel, « le MPSR est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un deuxième vice-président, d’un coordonnateur et de deux commissions ».

Dans le document lu à la télévision nationale mercredi, il est écrit que le président du MPSR nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire ainsi que dans certaines sociétés et entreprises.

« En attendant l’adoption d’une charte de transition, des dispositions du présent acte fondamental fonde l’exercice du pouvoir d’Etat », informe le MPSR.

Ci-dessous, l’intégralité de l’acte fondamental: