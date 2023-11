Burkina: Ibrahim Traoré annonce que la Transition amorce « un nouveau virage »

- Publicité-

« Les libertés individuelles ne priment pas sur celles de la Nation», a déclaré le Capitaine Ibrahim Traoré, ce lundi 6 novembre 2023, en ajoutant que la Transition amorce « un nouveau virage », au cours duquel « il ne sera plus question de laisser les mauvais comportements prendre le dessus ».

Ce lundi 6 novembre 2023, lors d’une cérémonie de montée des couleurs au palais de Koulouba, le président de la Transition au Burkina faso s’est exprimé au lendemain d’une vague de réquisitions qui a suscité un tollé d’indignation et de condamnation. « Selon le Chef de l’Etat qui annonce que la Transition aborde un nouveau virage, il ne sera plus question de laisser les mauvais comportements prendre le dessus », peut-on lire dans le communiqué de la présidence du Faso. Le Capitaine Ibrahim Traoré a déclaré: « les libertés individuelles ne priment pas sur celles de la Nation. Une Nation ne se construit pas dans l’indiscipline et le désordre ».

Les opposants réquisitionnés pour la lutte antijihadiste

Ces propos controversés du Capitaine Ibrahim Traoré arrivent après l’annonce d’une vague de réquisitions de leaders d’opinion et de la société civile. Au moins trois leaders de la société civile et deux journalistes ont été réquisitionnés pour se rendre au front, pour une période de trois mois. Des organisations syndicales et de défense des droits de l’homme ont dénoncé une mesure « arbitraire » visant à faire taire les voix discordantes et à museler la presse.

Le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples s’est indigné de cette réquisition « massive et ciblée ». Ce sont essentiellement les membres du collectif, des syndicalistes, des leaders d’opinion, des journalistes, des hommes politiques critiques sur la gestion actuelle des affaires du pays qui doivent s’enrôler sous les drapeaux.

- Publicité-

Même son de cloche pour le collectif CGTB (Confédération générale des travailleurs du Burkina) qui estime que c’est un acharnement contre des citoyens critiques vis-à-vis des autorités de la transition. Le collectif appelle d’ailleurs l’ensemble des démocrates à se mobiliser contre la mise en œuvre des opérations de réquisitions.