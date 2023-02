Burkina: fin de parcours d’un gang à Dapélogo

La police burkinabé a démantelé lundi, un gang de plusieurs malfrats à Dapélogo, dans le cadre de sa mission de lutte contre la délinquance juvénile.

Ils sont trois (03) à être mis aux arrêts par les hommes du Commissariat de Police de District (CPD) de Dapélogo, province de l’Oubritenga, région du Plateau Central.

Agés respectivement de 16, 18 et 19 ans, ils faisaient partie d’un réseau qui s’adonnait à des faits d’agression, de vols à main armée et de recels de motocyclettes et de téléphones portables de grande valeur dans la commune de Dapélogo et ses environs.

Le mode opératoire de ces présumés malfrats consistait à sillonner d’abord la commune de Dapélogo et les villages environnants afin d’identifier leurs cibles pour ensuite passer à l’acte. Ils priorisaient l’agression de la gent féminine. A l’aide d’un pistolet automatique, ils menaçaient leurs victimes avant de les dépouiller de leurs biens. Il est à noter également que les domiciles et les boutiques de téléphones mobiles n’étaient pas épargnés.

Pour ce qui est du butin obtenu, les numéraires récupérés étaient dépensés, et les téléphones portables et les motocyclettes étaient repartis entre les membres, ou alors vendus.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêtes ont permis également de saisir entre les mains de ces présumés délinquants plusieurs objets, notamment un pistolet automatique, des munitions, deux motos, des téléphones portables et leurs accessoires.