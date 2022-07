Burkina Faso: une épidémie de choléra déclarée

Les autorités burkinabé ont annoncé mercredi, avoir détecté et pris en charge dans la commune de Kantchari, région de l’Est, un cas de choléra.

Dans un communiqué officiel, le ministère burkinabè en charge de la Santé a déclaré une épidémie de choléra, après la confirmation d’un cas dans la région Est du pays. Des explications du ministre de la santé, « un patient de 25 ans, de sexe masculin, présentait le 1er juillet courant des symptômes de « selles aqueuses abondantes (…), de vomissements incoercibles, de déshydratation », débutés le même jour au niveau du marché de Boudiéri de la ville de Kantchari.

Les résultats des prélèvements ont, selon le ministre, confirmé le 03 juillet courant, la présence du Vibio cholerae du sérogroupe 01 et sérotype Ogawa confirmant le diagnostic de Choléra et déclenchant du même coup une épidémie.

Un deuxième cas suspect détecté

Le patient est pris en charge conformément au protocole en vigueur et les contacts recensés, suivis et pris en charge gratuitement. Par ailleurs, les mesures de désinfection sont d’ores et déjà en cours dans la commune, indique le communiqué, précisant qu’un deuxième cas suspect a été notifié dans la même localité le 05 juillet avec un « amendement très rapide de la symptomatologie« .

Les directives en matière de surveillance épidémiologique, de prévention et de prise en charge des cas ont été données à l’ensemble des directeurs régionaux de la santé de l’hygiène publique. Le choléra est une maladie diarrhéique épidémique, strictement humaine, due à des bactéries. La maladie résulte de l’absorption d’eau ou d’aliments contaminés.