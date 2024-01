Burkina Faso-Türkiye: Ibrahim Traoré envoie un message à Erdogan

- Publicité-

Le président Burkinabé Ibrahim Traoré, a dépêché un émissaire à Ankara pour transmettre un message à son homologue Tayyip Recep Erdogan. Il s’agit d’un message pour le renforcement de l’axe Ouaga-Ankara.

Récemment à Ankara dans le cadre des activités de la commission mixte de coopération Burkina Faso-Türkiye, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, a transmis un message du président Ibrahim Traoré au chef de l’Etat de la Türkiye.

« En marge des travaux de la commission mixte de coopération Burkina Faso-Türkiye, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a été reçu dans la soirée du 17 janvier par le vice-président de la Türkiye M. Cevdet Yilmaz », indique le communiqué de la présidence burkinabé.

« Karamoko Jean Marie Traore lui a transmis un message du président de la Transition Chef de l’État le Capitaine Ibrahim Traore, adressé au président de la Türkiye Son Excellence Tayyip Recep Erdogan », a précisé le document.

Un message qui sans nul doute, s’inscrit dans la dynamique enclenchée par les deux pays, de renforcer leurs relations bilatérales au bénéfice de leurs peuples respectifs. En effet, le Burkina Faso et la Türkiye se sont de plus en plus rapprochés ces derniers mois, suite à l’avènement des autorités militaires au pouvoir. Les relations sont notamment avancées dans le domaine militaire avec le Burkina Faso qui explore les offres d’équipements militaires turcs qui pourraient lui servir à mieux contrer la montée du terrorisme.