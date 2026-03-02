Burkina Faso : tirs nocturnes près de la présidence, tentative de coup d’État écartée

Des détonations ont retenti à proximité du palais présidentiel du Burkina Faso dans la nuit du samedi 28 février au dimanche 1er mars. Les coups de feu, entendus par des riverains et des habitants du centre-ville, ont provoqué une vive inquiétude dans la capitale durant plusieurs dizaines de minutes.

Très vite, les autorités ont tenu à minimiser la portée de l’événement : l’idée d’un renversement du pouvoir a été rapidement écartée par les responsables, qui ont indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une tentative de putsch organisée contre les institutions en place.

Les premières analyses provisoires évoquent plutôt un incident lié à des frictions internes au sein des forces armées. Des sources évoquent des désaccords entre militaires autour de la conduite des opérations et de la stratégie face à l’insécurité qui affecte le pays.

Cette tension survient alors que, ces dernières semaines, plusieurs positions militaires ont été visées par des attaques attribuées à des groupes jihadistes. Ces assauts répétés ont contribué à une atmosphère de forte pression sur les unités déployées sur le terrain.

Un contexte sécuritaire tendu

Dans ce contexte, la hiérarchie militaire et les autorités civiles semblent confrontées à des défis de coordination et de commandement, sources possibles de tensions internes. La situation sécuritaire, marquée par la multiplication des affrontements et des incursions armées, pèse sur la stabilité institutionnelle du pays.