Burkina Faso: Tiken Jah Fakoly reçu en audience par Ibrahim Traoré

Au pays des hommes intègres, pour une série de concerts, le reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly a été reçu en audience par le président Ibrahim Traoré, le vendredi 22 décembre 2023.

La star ivoirienne du Reggae, Tiken Jah Fakoly, séjourne actuellement au Burkina Faso pour donner ses concerts de fin d’année. Avant son spectacle à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, il a été reçu en audience par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la transition, ce vendredi 22 décembre 2023.

Au cours de leur conversation, Tiken Jah Fakoly a exprimé son appréciation pour l’engagement d’Ibrahim Traoré en faveur de l’unité africaine et de la souveraineté des États. « Le combat au Burkina Faso aujourd’hui, est un combat pour l’Afrique et pour la vraie copie de l’indépendance. Parce que, celle qui nous a été donnée en 1960 était la photocopie. Notre génération a donc décidé de récupérer la vraie copie sans animosité et sans être contre quelqu’un », a déclaré l’artiste.

Selon le communiqué officiel de la présidence du Burkina Faso, la star du reggae a exprimé son admiration pour l’engagement du capitaine Ibrahim Traoré dans la lutte contre le terrorisme et pour la souveraineté du Burkina Faso. « Le combat du président Traoré, c’est un combat pour l’Afrique. On ne peut que le féliciter et lui souhaiter beaucoup de courage car ce n’est pas facile. Ce n’est pas un combat contre quelqu’un mais c’est pour la liberté », a soutenu le reggae man panafricaniste.

Il a également apaisé le Président de la Transition en lui assurant de son soutien pour sensibiliser les populations afin qu’elles puissent comprendre l’importance de son travail. Pour lui, « si le Chef de l’Etat continue de faire le combat, c’est parce que le peuple est d’accord et le soutient ».

Il faut noter que le but de ces concerts de Tiken Jah Fakoly au Burkina Faso est de faire passer des messages d’éveil de conscience et de sensibilisation. « Je me suis dit que c’est actuellement que je dois venir au Burkina Faso pour apporter mon soutien au peuple Burkinabè. Nous sommes heureux de faire ces deux concerts à cette période », a-t-il conclu.