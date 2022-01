Burkina Faso: tête-à-tête entre les chefs d’Etat-Major de la CEDEAO et la junte militaire

La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso, a rencontré ce dimanche 30 janvier, une délégation de chefs d’Etat-Major des pays membres de la CEDEAO conduite par Seth Amoama. Les deux parties ont discuté de la situation politique du pays, marquée par le renversement du président Roch Kaboré.

Avant la mission diplomatique annoncée par la CEDEAO pour le lundi 31 janvier au Burkina Faso, les membres du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, ont eu une séance de travail, avec une délégation de chefs d’Etat-Major des pays membres de la CEDEAO ce dimanche.

Les émissaires de l’organisation sous-régionale Ouest-africaine sont à Ouagadougou pour une visite de 48 heures. Dans le cadre de leur mission, ils se sont entretenus ce dimanche avec une délégation du MPSR sur les raisons du changement politique intervenu au Burkina Faso. D’après les autorités burkinabé, la CEDEAO dit porter une attention particulière à la situation actuelle du pays au regard de l’actualité dans la sous-région marquée par des changements politiques nés de la crise sécuritaire et de ses répercussions sur les populations.

Le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a salué « cette marque d’intérêt de la CEDEAO, manifestée par l’envoi de la présente mission » et expliqué aux émissaires de l’organisation communautaire, que les récents changements politiques répondent aux attentes des populations en termes de sécurité, de refondation de la Nation burkinabè, et des valeurs de la République. La junte militaire a aussi réaffirmé son engagement vis-à-vis des organisations sous-régionales et internationales.