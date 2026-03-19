Burkina Faso : Saïdou Zongo, nouveau représentant permanent auprès des Nations unies, présente ses lettres de créance à Antonio Guterres

Saïdou Zongo a remis les lettres de créance au secrétaire général des Nations unies, António Guterres, pour prendre ses fonctions comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent du Burkina Faso auprès de l’Organisation des Nations unies à New York, après sa nomination par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nommé en Conseil des ministres le 22 janvier 2026, le diplomate de carrière a été reçu en audience par le chef de l’ONU à l’issue de la cérémonie protocolaire.

La remise officielle des lettres d’accréditation est l’acte formel qui habilite Saïdou Zongo à représenter le Burkina Faso au sein du système multilatéral. Lors de cette cérémonie, qui a précédé l’audience accordée par António Guterres, le diplomate a entamé sa mission permanente à New York, selon la communication du ministère des Affaires étrangères burkinabè.

La note du ministère souligne que cette présentation traduit la volonté du Burkina Faso de poursuivre son action au sein des institutions onusiennes, notamment en matière de paix, de sécurité internationale et de développement durable. Le communiqué rappelle par ailleurs le profil professionnel de Saïdou Zongo et les différentes étapes de sa carrière au service de la diplomatie nationale.

Parcours professionnel et responsabilités à l’ONU

Diplomate de formation, Saïdou Zongo a occupé des fonctions de responsabilité au sein du département des Affaires étrangères du Burkina Faso, tant à la direction centrale qu’au sein de missions diplomatiques et de postes consulaires à l’étranger. Le ministère indique qu’il possède une expérience reconnue dans les dossiers multilatéraux et la représentation internationale du pays.

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Son expérience aux Nations unies inclut un précédent mandat en relation avec le siège de l’ONU : il a été impliqué dans les travaux liés au mandat du Burkina Faso au Conseil de sécurité pour la période 2008-2011. Ce passage au plus haut niveau des instances onusiennes lui a conféré une connaissance des procédures du Conseil et des mécanismes de coordination intergouvernementale à New York.

En tant que représentant permanent, ses fonctions couvrent la défense des positions nationales dans les principaux organes onusiens, la participation aux négociations internationales, la conduite des échanges bilatéraux au siège des Nations unies et la coordination avec les délégations d’autres États ainsi qu’avec les services de l’ONU. La représentation permanente sert également de relais entre le gouvernement burkinabè et les agences, programmes et fonds onusiens présents à New York.

La nomination de Saïdou Zongo en Conseil des ministres le 22 janvier 2026 a été rendue publique par la Direction de la communication et des relations publiques du ministère des Affaires étrangères (DCRP/MAE)