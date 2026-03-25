Burkina Faso : plus d’un milliard de F CFA mobilisés pour la solidarité nationale

La première édition de la campagne nationale de solidarité « Dɛmɛ Sira » a mobilisé 1 132 254 212 F CFA au 25 mars 2026, précise le ministère en charge de la Famille. Le financement déclaré se décompose en 635 473 509 F CFA de dons en espèces et 496 780 706 F CFA de dons en nature, complétés par des recettes spécifiques issues d’une soirée de gala et d’un appui de l’État.

Lancée le 14 novembre 2025, la campagne « Dɛmɛ Sira » visait à relancer la solidarité entre les Burkinabè par une vaste opération de communication et une caravane nationale qui a parcouru les régions du pays. Pendant quatre mois, les organisateurs ont multiplié réunions publiques, collectes et manifestations locales pour attirer des contributions monétaires et en nature au profit des populations vulnérables.

Dans sa mise au point publiée à la fin de la collecte, le ministère indique que, au montant total annoncé, s’ajoutent 11 000 000 F CFA provenant de la vente d’œuvres réalisées par des enfants déplacés et des blessés des opérations, lors d’une soirée de gala. L’État a, en outre, apporté une contribution de 125 000 000 F CFA destinée à couvrir les frais d’organisation de la campagne. La région du Nakambé a été distinguée lors de la nuit de gala pour son niveau de mobilisation.

Répartition annoncée et axes prioritaires d’intervention

Les autorités précisent que les ressources collectées seront orientées vers la prise en charge des ménages et personnes les plus exposés à la précarité, avec des interventions concrètes et opérationnelles. Les priorités affichées incluent la réalisation, la réhabilitation et l’équipement d’infrastructures sociales de base destinées à l’encadrement et à la protection des publics vulnérables, ainsi que la mise en place d’activités génératrices de revenus pour favoriser l’inclusion socioéconomique.

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Les fonds en nature, majoritairement composés de vivres, doivent permettre des distributions ciblées auprès des familles sinistrées et des personnes déplacées internes, tandis que les apports financiers serviront à financer des programmes de formation et de réinsertion. Les responsables rappellent également l’intention d’investir dans des équipements et infrastructures communautaires visant à soutenir des initiatives de réinstallation et d’autonomisation.

Lors de la présentation du bilan, la ministre en charge de la Famille a souligné que la dynamique observée témoigne d’un engagement populaire renouvelé et d’un renforcement du sentiment d’appartenance nationale. Les modalités précises de mise en œuvre des projets et de suivi des bénéficiaires doivent être définies par les services compétents afin d’assurer la traçabilité des dépenses et l’impact social des interventions.

La campagne de collecte se poursuit officiellement et la prochaine édition est prévue pour 2027.