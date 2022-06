Burkina Faso: plus de 27 tonnes de poissons avariés saisies à Bobo-Dioulasso

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) du Burkina Faso a annoncé ce lundi, avoir saisi plus de 27 tonnes de poissons frais avariés chargés dans un camion en destination de Ouagadougou, la capitale du pays.

Dans la nuit du 4 au 5 juin 2022, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) à travers son bureau régional de contrôle des Hauts-Bassins a intercepté un camion transportant plus de 27 tonnes de poissons frais à la sortie de la ville de Bobo-Dioulasso et en partance pour Ouagadougou. Selon les premières informations recueillies auprès du chauffeur, le produit était destiné à une unité de production de poissons fumés.

Attirés par la forte odeur qui se dégageait, les agents de contrôle ont conduit le véhicule dans leurs locaux et ont appelé les services vétérinaires compétents pour une inspection. Selon cette inspection, il ressort que les poisson étaient dans un état de putréfaction avancée et ne pouvaient être utilisés pour la production de poissons fumés.

Le camion et son contenu ont donc été conduits au centre d’enfouissement technique de Bobo-Dioulasso et des dispositions sont prises pour la destruction de tout le stock.