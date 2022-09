Burkina Faso : l’insécurité grandissante sera-t-elle la chute de Damiba ?

Des tirs sporadiques ont été entendus à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ce vendredi 30 septembre 2022, faisant basculer le pays des hommes intègres dans l’incertitude. S’agit-il d’un coup d’Etat? La question reste posée, alors que des centaines de Burkinabé sont descendus dans la rue, pour réclamer la démission du président Damiba, taxé d’incompétent pour sa gestion de la crise sécuritaire dans le pays.

L’insécurité grandissante sera-t-elle la chute de Damiba? Prenant le pouvoir après son coup d’Etat du lundi 24 janvier 2022, Damiba avait pourtant rassuré ses concitoyens de ce qu’il mettrait les bouchées doubles pour accomplir pleinement la mission d’Etat, celle de garantir la sécurité de tous et la libre circulation des biens. Aussi, a-t-il promis de ne laisser un centimètre du territoire national aux mains des terroristes.

Mais force est de constater que plus de huit mois après ses promesses à caractère « électoral », la situation s’est nettement aggravée avec des attaques terroristes meurtrières et « inacceptables« , selon l’opposition. Une chose est claire: Damiba peine à tenir ses promesses et n’arrive plus à convaincre le peuple burkinabé qui gémit sous le poids du terrorisme.

Depuis la prise du pouvoir par la junte, une multitude d’attaques terroristes ont été enregistrées dans le pays. Certaines régions sont désormais coupées du reste et sont sous le contrôle des hommes armés. Et ce, malgré les changements opérés à la tête de l’armée dans l’espoir d’un réel changement. Le processus de réconciliation nationale entamé n’est pas non plus reluisant. Tout porte à croire que Damiba fait fausse route et semble ne plus avoir les idées claires.

Mais malheureusement, à l’heure du bilan, il n’aura pas d’excuse plausible. Et cela semble se profiler à l’horizon. Les signes annonciateurs d’une probable chute comme ceux auxquels on a assisté aux derniers jours de l’ère Kabore refont surface.

En effet, hormis l’opposition et la société civile qui critiquent la gestion de la situation sécuritaire, les pauvres populations aussi se font entendre.

Ce vendredi, alors que la situation reste toujours confuse avec des tirs d’armes lourdes dans la capitale du Burkina Faso, de nombreuses personnes ont pris la rue pour exiger la démission du président Paul-Henri Damiba, taxé d’incompétent pour sa gestion de la crise sécuritaire dans le pays. Les manifestants vont jusqu’à insinuer que le colonel est une « marionnette » au service des intérêts français.

Entre la colère de la population et le devoir d’honorer la parole donnée en tant que chef d’État, Damiba va devoir revoir sa carte pour en tirer la meilleure solution dans l’intérêt supérieur de la nation burkinabé. Et ce, le plus rapidement possible.