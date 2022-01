Burkina Faso: les putschistes annoncent une communication imminente

Au Burkina Faso, le président Kaboré est aux mains des militaires. Les putschistes annoncent une communication dans les prochaines heures.

Le président Roch Marc Christian Kaboré, au pouvoir depuis 2015 et réélu en 2020, a été arrêté ce lundi 24 janvier et actuellement aux mains de mutins. Ce lundi matin, après de nouveaux affrontements nocturnes, des soldats mutins affirment avoir arrêté le président Roch Christian Kaboré.

Dans la matinée de ce lundi 24, des soldats cagoulés ont pris position devant la télévision nationale à Ougadougou. Selon une information rapportée par Voxafrica, les entrées au niveau de la télévision publique RTB sont filtrées. « Une communication est annoncée pour le courant de la journée », rapporte le média.

Plus tôt dans la journée, l’ambassade américaine a déclaré qu’elle restait « fermée en raison de l’incertitude des problèmes de sécurité en cours dans tout Ouagadougou ». Les écoles au Burkina Faso restent fermées pour deux jours. Le président Roch Marc Christian Kaboré aurait été transféré dans un camp militaire dans le centre de la capitale. Selon l’AFP, le président du Parlement et des ministres du gouvernement Lassina Zerbo sont aussi détenus à la caserne Sangoulé Lamizana.

Nouveau vent de coups d’Etat

Si l’armée burkinabé prend effectivement le pouvoir, elle sera la troisième après celle du Mali et celle de la Guinée. Au Mali, un premier coup d’État militaire a eu lieu le 18 août 2020. Il a abouti au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta (mort le 16 janvier 2022), au pouvoir depuis 2013. Puis, le 24 mai 2021, l’armée malienne a capturé le président du pays, Bah N’Daw, le Premier ministre, Moctar Ouane et le ministre de la Défense désigné, Souleymane Doucouré. Dans la foulée, le vice-président Assimi Goïta a pris le pouvoir et destitué l’exécutif.

En Guinée, le 5 septembre 2021, le Groupement des forces spéciales (GFS) a pris le pouvoir, renversant Alpha Condé. Depuis, le colonel Mamady Doumbouya, chef de la junte au pouvoir, a annoncé le 22 janvier, la liste des 81 membres du Conseil national de la transition (CNT), l’organe devant légiférer pendant toute la durée de la transition. Ce CNT fait office de Parlement.