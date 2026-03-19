Burkina Faso : le vice-gouverneur de la BCEAO et le représentant résident du PNUD reçus en audience à l’ALT

Le président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu séparément le vice‑gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Der Rogatien Poda, et le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Burkina Faso, Snehal Vasant al Soneji. Lors de ces entretiens, la BCEAO a annoncé une baisse du taux directeur, tandis que le PNUD a réaffirmé son engagement à accompagner les priorités du plan national de relance.

Selon le vice‑gouverneur Der Rogatien Poda, la visite visait à présenter au président de l’ALT le fonctionnement et les priorités institutionnelles de la BCEAO. Il a insisté sur la rigueur de la gestion de la banque centrale et sur la surveillance attentive de la conjoncture économique au sein de l’Union économique et monétaire Ouest‑Africaine.

Der Rogatien Poda a précisé que le comité de politique monétaire de la BCEAO, réuni le 4 mars 2026, a décidé de ramener le taux directeur de 3,25 % à 3 %. Cette décision, a‑t‑il expliqué, s’appuie sur une inflation jugée maîtrisée et sur des indicateurs de croissance jugés favorables, la croissance régionale affichant selon lui un taux de 6,5 %.

Objectifs de la baisse des taux et coopération pour la relance

Le vice‑gouverneur a souligné que la réduction du coût du crédit vise à faciliter le financement des États sur les marchés financiers et à alléger le coût des emprunts pour les entreprises et les ménages. Il a évoqué l’espoir que la baisse des taux se traduise par un accès élargi au crédit pour les investisseurs privés afin de soutenir l’activité économique et les projets d’investissement.

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À l’issue de son entretien, Snehal Vasant al Soneji a qualifié sa visite de courtoisie et de réaffirmation du partenariat entre le PNUD, les autorités burkinabè et les communautés locales. Le représentant résident a rappelé l’alignement total du programme transformateur signé entre les Nations unies et le gouvernement avec le mandat du PNUD.