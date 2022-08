Burkina Faso: le véhicule de l’activiste Serge Bayala incendié

La voiture de l’acteur de la société civile, Serge Bayala, a été incendiée, selon les informations annoncées par le gouvernement burkinabé qui dit avoir ouvert une enquête.

« Dans la nuit du 22 au 23 août 2022, le véhicule de monsieur Serge Bayala, acteur de la société civile a été vandalisé et incendié devant son domicile », a annoncé un communiqué du porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. « Le Gouvernement exprime sa totale réprobation contre ce type d’acte lâche et ignoble qui porte atteinte aux biens des citoyens ».

Dans son communiqué, Lionel Bilgo a condamné « avec fermeté cette manifestation de violence d’un autre âge et rassuré l’opinion que l’Etat reste engagé à défendre la liberté des citoyens et le droit pour chacun à bénéficier de la protection de sa vie et de ses biens ».

Le ministère en charge de la sécurité, fidèle à sa mission, a déployé ses services compétents sur les lieux pour les premières constatations et une enquête a été diligentée pour retrouver les auteurs afin qu’ils répondent de leurs actes.

Selon le Faso7, les auteurs présumés ont utilisé des marteaux, des couteaux poignards, de l’essence et une brique pour forcer la porte arrière avant de mettre le feu à la voiture. Serge Bayala soutient la thèse de l’incendie criminel.

« Sur les lieux, selon mon voisin qui a vu les toutes premières scènes, il y a quelqu’un qui a quitté derrière le véhicule et qui courait et qui avait la chemise en flammes, qui essayait de se débarrasser de sa chemise. Je pense que le feu l’ayant pris lui-même, il n’a pas pu ramasser le matériel avec lequel il était venu opérer, notamment un marteau, un poignard, les bidons d’essence, la brique (qu’il) a utilisée pour briser la vitre arrière », a confié le Secrétaire général du Cadre « Deux heures pour nous, deux heures pour Kamita » à nos confrères.