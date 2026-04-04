Burkina Faso : le triptyque du Burkinabè nouveau selon Ibrahim Traoré

Au lendemain de la commémoration de l’An I de la proclamation de la Révolution progressiste populaire (RPP), le capitaine Ibrahim Traoré a précisé, dans son allocution, le profil attendu du « révolutionnaire burkinabè ». Selon lui, il s’agit d’un individu défini par l’amour de la patrie, la maîtrise du savoir et la fermeté face à l’oppression. Ces orientations, relayées lors des cérémonies et des Journées nationales d’engagement patriotique et de la participation citoyenne (JEPPC), visent à transformer des principes politiques en pratiques sociales et économiques concrètes.

Le premier critère avancé par le chef de l’État est l’amour de la nation, entendu comme indissociable d’un respect et d’une solidarité envers les concitoyens. Selon son discours, le sentiment national ne se limite pas à une affirmation identitaire mais s’incarne dans le comportement quotidien : entraide, langage, et actions en faveur des plus vulnérables. Cette lecture universalise la notion de révolution en la rapprochant d’une quête de dignité humaine et d’un engagement civique au-delà des clivages.

La deuxième caractéristique mise en avant est l’exigence de connaissance. Dans son intervention, le président a résumé cette idée par une formule forte : « un ignorant ne peut pas être révolutionnaire ». La formation historique, la compréhension scientifique et l’analyse politique sont présentées comme des outils indispensables pour éviter la répétition des erreurs et pour concevoir des solutions adaptées aux réalités locales. Cette approche vise également à encourager l’innovation et une logique d’autosuffisance industrielle et technique.

De l’idée à la pratique : souveraineté économique et résistance

Le lien entre savoir et souveraineté est détaillé par des exemples concrets : fabriquer localement des biens courants — lunettes, chaussures, matériels divers — est qualifié d’attitude révolutionnaire. L’autorité présidentielle invite chaque acteur économique, du commerçant au militaire, à adopter un « esprit de production » plutôt que de dépendre exclusivement de l’importation. Sur le plan politique, la fermeté constitue la troisième composante : se tenir face à l’impérialisme, à la domination et à la trahison sans recourir à l’agitation stérile mais par la force des arguments et des idées.

Le chef de l’État a pointé l’exemple des Forces combattantes, évoquées comme un modèle de comportement « en Burkinabè » : selon les responsables, ces unités ont privilégié l’action nationale et la valorisation des valeurs internes plutôt que la sollicitation exclusive d’assistances extérieures. Ce positionnement est présenté comme un témoignage de l’application des principes énoncés lors de l’anniversaire de la RPP, en particulier dans les zones touchées par les opérations de reconquête territoriale.

À l’échelle des institutions et des citoyens, l’appel est formulé pour que l’administration et toutes les couches sociales inscrivent ces impératifs dans leurs pratiques quotidiennes. La première phase des JEPPC 2026 a pour thème « Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons ».