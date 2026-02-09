Burkina Faso : le Parlement vote la dissolution de tous les partis politiques

L’Assemblée législative de transition (ALT) a adopté lundi 9 février 2026, à l’unanimité, la dissolution de tous les partis et formations politiques du Burkina Faso, marquant un tournant majeur dans la vie politique nationale. Les 69 députés votants ont ainsi abrogé les lois de 2001 et 2009 encadrant la charte des partis, le financement des campagnes et le statut de l’opposition.

Selon le ministre de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, cette mesure traduit la volonté du gouvernement de refonder l’État et de réorganiser profondément la vie politique. L’exécutif estime que les textes antérieurs ont favorisé une prolifération de partis sans idéologie ni représentativité, fragilisant la confiance des citoyens dans les institutions.

Le gouvernement juge ces lois inadaptées aux aspirations du peuple burkinabè et aux enjeux sécuritaires actuels. L’abrogation permettra d’élaborer un nouveau cadre juridique mieux aligné sur les réalités socioculturelles du pays.

