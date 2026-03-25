Burkina Faso : le nouveau consul à Lagos officiellement installé

Le nouveau consul général du Burkina Faso à Lagos, Maxime Bengaly, a pris officiellement ses fonctions le 24 mars 2026 après avoir présenté ses Lettres de provision au ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar. La cérémonie, confirmée par le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, consacre la nomination de M. Bengaly comme représentant consulaire dans la capitale économique du Nigéria.

Les Lettres remises au chef de la diplomatie nigériane portent la signature du Président du Faso, Ibrahim Traoré. La délégation burkinabè était conduite par l’Ambassadeur et Représentante permanente adjointe, chargée d’affaires par intérim, Sidonie Bagué/Badoun, qui a accompagné le nouveau consul lors de la remise protocolaire.

Au terme de la cérémonie de présentation, les discussions entre le consul entrant et le ministère nigérian ont porté sur le renforcement des liens historiques et culturels entre les deux pays. Les entretiens ont notamment mis l’accent sur la coopération économique, les questions politiques bilatérales et la coordination en matière de sécurité.

Missions consulaires et périmètre d’action à Lagos

Maxime Bengaly a exprimé sa gratitude envers les autorités nigérianes pour les facilités accordées à l’exercice de sa mission, en particulier sur les questions de protection consulaire. Selon les communiqués officiels, il a souligné la nécessité d’un accompagnement constant des Burkinabè établis au Nigéria et de mesures pratiques pour faciliter l’accès aux services consulaires.

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Sidonie Bagué/Badoun a, pour sa part, salué la qualité des relations bilatérales et réaffirmé l’engagement des représentations diplomatiques burkinabè à travailler au renforcement des liens entre Ouagadougou et Abuja. Elle a dirigé la délégation qui a accompagné M. Bengaly et a rappelé le rôle de l’ambassade dans la coordination des actions diplomatiques et consulaires.

Créé en 2017, le Consulat général du Burkina Faso à Lagos couvre un large périmètre fédéral. Il est chargé d’apporter assistance et protection aux ressortissants burkinabè, de traiter les demandes de documents administratifs, et d’assurer des prestations consulaires courantes telles que la délivrance de passeports, de visas et d’actes d’état civil.

Le poste de Lagos, en tant que représentation dans la capitale économique du Nigéria, joue également un rôle opérationnel dans le suivi des dossiers liés à la migration, à l’emploi des nationaux et aux relations économiques locales. La présence consulaire vise à faciliter les démarches des Burkinabè et à renforcer la coopération institutionnelle avec les autorités nigérianes

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