Burkina Faso: le Lieutenant-Colonel Emmanuel Zoungrana à nouveau déposé en prison

Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana désormais accusé d’avoir tenté de renverser le président de transition, a été écroué à la Maison d’arrêt et de correction des armées (Maca).

Il était en liberté provisoire depuis le 15 décembre. Mais, désormais accusé d’avoir tenté de renverser le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana retourne donc en prison après que la liberté provisoire lui a été accordée le 15 décembre 2022.

Déjà poursuivi pour avoir fomenté un coup d’État contre Roch Marc Christian Kaboré, l’officier supérieur de l’armée a été arrêté mardi, pour des raisons similaires alors qu’il avait été remis en liberté provisoire, seulement le 15 décembre courant dans le premier dossier, a annoncé mercredi en soirée le Parquet militaire burkinabè dans un communiqué. Le Parquet militaire a expliqué dans son communiqué que les premiers éléments de l’enquête révèlent que des militaires en collusion avec des civils étaient en train de préparer « une déstabilisation des institutions de l’Etat » et que « l’adjudant-chef Neboa Charles et le Sergent Traoré Adama sont cités comme faisant partie du groupe selon le dénonciateur ».

« Ce groupe serait en contact avec l’Unité «Mamba vert du Lieutenant-colonel Zoungrana Emmanuel », et projetait de lancer des attaques simultanées sur la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), la Maison d’Arrêt et de Correction des Armées (MACA), où était détenu préventivement cet officier supérieur pour d’autres faits similaires, et la résidence du Chef de l’Etat », a noté le Parquet précisant que selon ses sources « des renforts étaient attendus d’éléments d’autres unités ». La justice militaire burkinabè a souligné que l’enquête diligentée a permis à ce jour d’entendre et de confronter plusieurs personnes, témoins et mis en cause, alors que deux mis en cause sont en fuite.

Des déclarations recueillies, il ressort de « façon constante » que leur entreprise était planifiée par interactions physiques lors des visites ou téléphoniques, avec le Lieutenant-Colonel Zoungrana Emmanuel depuis la prison militaire, lieu de sa détention, selon le Parquet qui précise que le 09 novembre 2022 lors de fouilles de routines dans les cellules des détenus, un téléphone portable a été retrouvé en possession du Lieutenant- Colonel Zoungrana. « Pour certains membres de ce groupe (qui préparait le putsch) le Lieutenant-Colonel Zoungrana Emmanuel serait l’homme de la situation après les évènements du 30 septembre 202, et leur action se voulait de le porter à la tête de l’Etat. Pour d’autres, c’était pour le libérer de la prison militaire », a relaté le Parquet militaire.