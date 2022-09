Burkina Faso: le Conseil des ministres adopte 04 rapports

Le Conseil des ministres du mercredi 07 septembre 2022 au Burkina Faso, a adopté 04 rapports. Il s’agit des rapports portant autorisation de ratification de divers accord de crédit ou don.

Au total, quatre (04) rapports ont été adoptés en Conseil des ministres ce mercredi. Le premier rapport est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de crédit IDA n°7035-BF, de don IDA n°D966-BF et de don PROGREEN n°TFOB7516 conclus le 30 juin 2022 entre le Burkina Faso et l’Association internationale de développement (IDA), pour le financement du Projet de gestion durable de paysages communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+).

Le PGPC/REDD+ est financé par la Banque mondiale pour un montant global de 125 millions USD, soit environ 75 milliards F CFA. Ce financement est composé d’un Don de 56,5 millions USD, soit environ 33,9 milliards F CFA, d’un Crédit de l’IDA de 56,5 millions USD, soit environ 33,9 milliards F CFA et d’un Don PROGREEN de 12 millions USD, soit environ 7,2 milliards F CFA.

Le financement de ce projet permettra de renforcer la gestion durable du paysage et d’améliorer les possibilités de génération de revenus et l’accès au financement climatique dans les zones forestières.

La zone d’intervention du projet s’étend sur 96 communes réparties dans les régions de la Boucle Mouhoun, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Est, du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de l’Est.

Financement additionnel covid

Le deuxième rapport est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification des Accords de Don IDA n°E110-BF, de Crédit IDA n°7192-BF et de Don GFF n°B8826-BF conclus le 30 juin 2022 entre le Burkina Faso et l’Association internationale de développement (IDA), pour le financement additionnel du projet de préparation et de riposte à la COVID-19.

Le coût du financement additionnel du Projet est de 61,3 millions USD, soit environ 36,78 milliards F CFA composé d’un Don de 24,15 millions USD, soit environ 14,5 milliards F CFA, d’un Crédit de 24,15 millions USD, soit environ 14,5 milliards F CFA de l’Association internationale de développement et d’un Don de 13 millions USD, soit environ 7,8 milliards F CFA du mécanisme de financement mondial pour la santé des femmes et des enfants (GFF).

Ce financement contribuera à soutenir les efforts du Gouvernement dans le déploiement des vaccins anti-COVID-19 et à améliorer l’accessibilité des services de santé essentiels aux populations.

Le projet couvre le territoire national et concerne les personnes âgées de 18 ans et plus pour le vaccin anti-COVID-19 et les enfants et leurs mères dans le dépistage précoce de la malnutrition en mettant particulièrement l’accent dans les régions du Centre-Est et de l’Est.

Améliorer la sécurité alimentaire

Le troisième rapport est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification des Accords de Don n°E100-BF et de Crédit n°7181-BF conclus le 30 juin 2022 entre le Burkina Faso et l’Association internationale de développement (IDA) pour le financement additionnel du Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR).

Le coût du financement additionnel du projet est de 123 millions USD soit environ 78,8 milliards F CFA. Il est composé d’un Don d’environ 36,9 milliards F CFA et d’un Prêt de 36,9 milliards F CFA.

Ce financement vise principalement à améliorer la sécurité alimentaire dans les régions les plus exposées aux crises alimentaire et humanitaire du fait des effets combinés des crises sécuritaire et sanitaire et des contraintes structurelles desdites localités.

Le quatrième rapport est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification de l’Accord de prêt n°2021080/PC BF 2022 06 00, signé le 06 avril 2022 entre le Burkina Faso et la Banque ouest africaine de développement (BOAD), pour le financement complémentaire du Projet de construction de l’Aéroport international de Ouagadougou-Donsin.

D’un coût de 16 milliards F CFA, ce financement complémentaire de la BOAD servira à résorber partiellement le gap de financement des marchés des Lot 3.1 et Lot 3.2 relatifs à la composante « Infrastructures » et du Lot A.2 relatif à la composante « Equipements », non encore lancés du projet de construction de l’Aéroport international de Ouagadougou-Donsin.