Burkina Faso: la liste de Brahima Traoré pour la Coupe du monde U17

Le Burkina Faso a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde cadette. La compétition aura lieu en Indonésie, du 10 novembre au 2 décembre 2023.

A l’instar des autres représentants africains en lice, le Burkina Faso a communiqué sa liste des joueurs sélectionnés pour la phase finale de la Coupe du monde U17. L’entraineur Brahima Traoré a en effet fait appel à 21 Etalons cadets pour cette expédition dans l’Est de l’Asie. La quasi-totalité des joueurs ayant arraché la troisième place au Burkina lors de la CAN de la catégorie, figure sur cette liste.

L’arrière gauche Lassina Traoré et le milieu Rachide Ouedraogo sont aussi convoqués. Deux nouveaux joueurs intègrent également la tanière: les défenseurs Moussa Fayçal Traoré de l’Association Sportive Des Fonctionnaires De Bobo (ASBF), et Abdoul Alimou Sambaré évoluant au RSC Charleroi en Belgique.

Dans le groupe E avec la France

La phase finale du Mondial U17 se déroulera du 10 novembre au 2 décembre 2023 en Indonésie. Logés dans le groupe E, les Etalons lanceront leur compétition contre la France, demi-finaliste de la dernière édition en 2019 le dimanche 12 novembre. Ils seront ensuite opposés aux États-Unis le 15 et joueront leur dernier match de poule trois jours plus tard contre la Corée du Sud. A rappeler que le Mali, le Sénégal (vainqueur de la CAN U17) et le Maroc (finaliste malheureux) sont les autres nations africaines engagées dans ce Mondial en Asie.

La liste du Burkina Faso pour la Coupe du monde U17