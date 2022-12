Burkina Faso – Espionnage: Deux français expulsés du territoire national

Selon l’Agence d’information du Burkina, deux français ont été expulsés, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022, du territoire burkinabè. Ils sont accusés d’espionnage.

Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022, le Burkina Faso a expulsé deux citoyens français interpellés pour activités d’espionnage, informe l’Agence d’information du Burkina (AIB) citant des sources sûres. Selon l’agence, « c’est l’intérêt des deux citoyens R.C et N.S aux activités des Forces de défense et de sécurité burkinabè (FDS), qui a permis de les identifier avant de les expulser ».

“Le Burkina Faso a conclu un accord pour aller de pair avec le Mali”

Mercredi 14 décembre, le Président ghanéen Nana Akufo-Addo, avait déclaré devant le Secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken, que le groupe russe Wagner est déjà au Burkina Faso. « Aujourd’hui, des mercenaires russes sont à notre frontière nord. Le Burkina Faso a maintenant conclu un accord pour aller de pair avec le Mali en employant les forces Wagner là-bas. » a fait savoir le président du Ghana.

Il y a quelques semaines le Premier ministre burkinabé, en visite en Russie, a appelé au renforcement des relations entre la Russie et son pays. Apollinaire Kyelem de Tambèla a invité Moscou à s’engager dans la lutte antidjihadiste et contre la crise alimentaire. « Nous souhaitons que la Russie soit un allié [dans la lutte antidjihadiste], comme tous nos partenaires », a-t-il développé, avant d’ajouter: « Nous savons que la Russie est une grande puissance, et si la Russie le veut, elle peut nous aider dans ce domaine ».