Burkina Faso: Eddie Komboïgo rompt le silence pour ne pas parler politique, mais de la religion

Muet depuis quelques temps, le chef de file de l’opposition au Burkina Faso, est sorti de son mutisme ce dimanche, mais sa déclaration est loin de toute connotation politique. C’est un message de paix qu’il a adressé aux hommes intègres en particulier ceux, musulmans.

Le Ramadan, seul mois dont le nom figure dans le Coran, est pour les musulmans le « mois saint par excellence », car, il constitue le mois du jeûne et contient Laylat al-Qadr. Depuis le début de ce mois sacré, des appels à la sympathie, la dévotion et à la multiplication des prières inondent tous azimuts la toile.

Ses messages sont notamment adressés à la communauté musulmane dans les différents pays du monde comme l’a fait le président Damiba au Burkina Faso. Au pays des hommes intègres, le chef de l’Etat n’est pas le seul à s’adresser aux musulmans à l’orée de ce mois bénit. Alors qu’il se faisait de plus en plus rare sur la scène politique, malgré les derniers bouleversements, Eddie Komboigo a rompu le silence ce dimanche pour ne pas parler politique, mais de la religion.

« Le mois de Ramadan est consacré au jeûne, à la prière et à l’affermissement des liens spirituels dans l’amitié et la fraternité », a rappelé le chef de file de l’opposition qui a saisi cette occasion pour souhaiter une bonne célébration du Ramadan à tous ses frères et sœurs musulmans du Burkina et d’ailleurs. « Que ce mois de dévotion et de solidarité vous rendent meilleurs et vous rapproche d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux », a-t-il conclu.