Burkina Faso – Approvisionnement héliporté: Ouagadougou et le PAM accordent enfin leurs violons

Le Burkina Faso et le Programme alimentaire mondial (PAM) viennent de signer un protocole d’accord pour l’approvisionnement héliporté des zones à forts défis sécuritaires, a annoncé mercredi le ministère burkinabè de la Solidarité et de l’Action humanitaire dans un communiqué.

Depuis début janvier, les vols humanitaires organisés par le Programme alimentaire mondial (PAM) ont été suspendus au Burkina Faso, en raison d’un « manque de coordination » de l’agence onusienne avec les autorités compétentes. Finalement, un protocole d’Accord a été signé, le lundi 06 février 2023, entre l’Etat burkinabé et le Programme Alimentaire Mondial (PAM).

Dans une note en janvier dernier, le Programme alimentaire mondial avait fait savoir que les autorités aériennes ont demandé la suspension immédiate de l’opération en raison « d’un manque d’autorisation de vol ». Des concertations avaient été engagées avec les autorités de Ouagadougou afin de trouver une solution à cette situation et permettre ainsi au PAM d’acheminer des vivres aux populations des zones en proie aux attaques terroristes.

La suspension des vols humanitaires du PAM intervenait quelques semaines après que Barbara Manzi, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Burkina Faso a été déclarée « persona non grata » le 23 décembre dernier, et sommée de quitter le territoire burkinabè. Avant l’expulsion de la responsable onusienne, deux citoyens français avaient été interpellés pour activités d’espionnage des forces de défense et de sécurité et expulsés du territoire burkinabè dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022.