Burkina Faso: 03 réseaux de présumés délinquants armés démantelés

Au Burkina Faso, la police nationale a annoncé ce mercredi, avoir mis fin aux activités de trois réseaux de présumés délinquants armés. Les individus arrêtés opéraient dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, la capitale du pays.

Du matériel militaire, des armes à feu factices, des armes blanches, des motos, des stupéfiants et des appareils électroniques, c’est entre autres, la composition du lot de matériels que la police burkinabé, a saisi des mains de six (06) individus présumés malfrats qui sévissaient dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou tels que Dapoya, Koulouba, Toudbwéogo, Tampouy, Tanghin et Nonsin.

En effet, deux (02) binômes forment les deux (02) premiers groupes. Ces derniers opéraient avec leurs armes tard dans la nuit. Ils se déplaçaient en binôme, identifiaient leurs cibles et, dans les espaces isolés et mal éclairés de la ville, ils les tenaient en respect sous la menace de leurs armes et les dépossédaient de leurs biens.

Quant aux deux (02) derniers individus évoluant en solo, ils s’étaient spécialisés l’un dans les agressions, et l’autre dans les cambriolages. Le présumé agresseur, à l’aide d’un arsenal composé entre autres d’une arme factice, de scalpels et d’armes blanches, attaquait ses victimes dans les zones sombres ou mal éclairées.

Le présumé cambrioleur rôdait aux alentours des domiciles et, profitant de l’inattention des occupants, s’y introduisait et dérobait tout ce qui a de la valeur vénale qu’il pouvait emporter. « Tous ces présumés délinquants sont désormais hors d’état de nuire et ce, grâce à la collaboration des populations« , indique un communiqué de la police.