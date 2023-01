Burkina Faso: 02 réseaux de présumés malfrats démantelés à Ouagadougou

Deux réseaux de présumés malfrats démantelés par la Police Nationale à Ouagadougou, informe ce mardi, un communiqué de la police burkinabé qui fait cas de plusieurs butins saisis.

Une dizaine d’engins à deux roues, des téléphones portables, des pièces détachées de motos, un pistolet factice, une arme blanche et divers autres objets, composent entre autres le butin saisi par le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°02 (ex-Baskuy), des mains de deux réseaux de présumés malfrats qui opéraient dans la ville de Ouagadougou et à Ziniaré.

S’agissant du premier réseau, ses membres, spécialisés dans les vols dans les domiciles et devant les lieux de commerce, profitaient de l’inattention des propriétaires qui ne se trouvaient pas à côté de leurs motos pour s’en accaparer à l’aide de fausses clés. Les numéros de série de ces engins volés étaient falsifiés ou les cadres remplacés avant d’être écoulés entre 25.000 et 125.000 FCFA en fonction de l’état de l’engin.

Pour ce qui est du second réseau, ses membres s’étaient spécialisés dans les braquages et les vols à l’arrachée sur les voies publiques. Ils sillonnaient dans la journée, les artères de la ville et dès qu’une cible était identifiée, ils la filaient et profitaient d’un moment d’inattention pour arracher son sac à main et disparaitre dans la circulation. Il arrivait également que la victime soit suivie jusqu’à un lieu jugé propice pour passer à l’acte. Ils l’y obligeaient à ralentir à l’aide d’une arme. Ils la tenaient en respect et retiraient l’engin et tout autre objet de valeur trouvé en sa possession.

Pour éviter d’être facilement identifiés par les services de sécurité, les engins nouvellement volés étaient utilisés pour de nouvelles opérations et les anciens vendus entre 150.000 et 200.000 FCFA, selon la qualité.

Grâce à la collaboration des populations, plusieurs membres de ces deux réseaux ont été appréhendés et conduits devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes.