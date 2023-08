Burkina Faso: 02 Béninois épinglés pour « faux et usage de faux »

- Publicité-

Deux (02) Béninois ont été démasqués par les autorités burkinabè suite à des investigations menées auprès de celles du Bénin. Ils sont accusés de faux et d’usage de faux.

Pour s’inscrire à l’EPS Sainte Julie de Tenkodogo en tant qu’élèves infirmiers, les sieurs Denis A. A. et Joseph Comlan G. ont commis des actes de « faux et usage de faux », selon le Ministère burkinabè de la Santé et de l’Hygiène Publique. Dans une correspondance adressée au fondateur des Écoles Privées de Santé (EPS) Sainte Julie, le Ministère a fait savoir que Denis et Joseph ont produit de faux documents pour se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas en réalité.

En effet, l’EPS Sainte Julie a « tenté de faire passer l’examen national de certification 2022 » à ces deux Béninois qui font partie de son effectif depuis 2019. Cette tentative n’a pas fonctionné car des investigations ont révélé que les deux sont en réalité des fonctionnaires enseignants au Bénin et qu’ils ont tenté de prouver le contraire en produisant des documents.

- Publicité-

« Après vérification de la situation administrative de ces deux élèves auprès des autorités béninoises, il est ressorti que Denis A. A. est enseignant au Collège d’Enseignement Général de Gogonou et M. Joseph Comlan G. au Collège d’Enseignement Général de Tohouè », lit-on dans le courrier du Ministère.

Selon la réglementation en vigueur au Burkina Faso, les fonctionnaires fautifs au Bénin ne peuvent pas s’inscrire dans une école au Burkina Faso, participer aux cours, prendre part aux évaluations et effectuer des stages.

Des sanctions contre l’EPS Sainte Julie

En plus de la situation des deux fonctionnaires béninois, l’EPS Sainte Julie a été reconnue coupable d’autres faits qui constituent des manquements à l’arrêté et au cahier des charges portant sur les conditions de création, d’ouverture, d’exploitation et d’extension des écoles privées de santé au Burkina Faso.

- Publicité-

Conformément aux dispositions du même arrêté, les sanctions suivantes sont infligées à l’EPS Sainte-Julie :

un blâme ;

la suspension du recrutement de nouveaux élèves à compter de la rentrée académique 2023-2024 ;

la suspension de l’exercice des fonctions de fondateur des EPS Sainte Julie pour une durée de trois (03) ans ;

l’interdiction totale de création et/ou d’ouverture d’un Institut Privé d’Enseignement Supérieur.