Burkina: des tirs nourris entendus autour de la résidence du Président Roch Kaboré

Les jours de Roch Kaboré au pouvoir sont-ils comptés ? Le processus de contagion kaki connait-il un mouvement d’accélération en Afrique de l’Ouest, après le Tchad, le Mali et la Guinée ? En tout cas pour l’instant, la situation reste confuse à Ouagadougou. Selon plusieurs sources sur place, des tirs nourris sont encore entendus cette nuit autour de la résidence du président Roch Kaboré. Le rayon de la résidence privée du président Kaboré et les quartiers patte d’oie et ouaga 2000 sont actuellement survolés actuellement par des hélicoptères.

