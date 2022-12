Burkina: des députés sommés de rembourser leurs «prêts véhicules» d’ici huit jours

Au Burkina faso, l’Autorité en charge de la lutte contre la corruption invite les députés de la 7e et de la 8e législature ayant bénéficié des sommes au titre des « prêts véhicules » à s’acquitter de leur dette envers l’Etat burkinabè.

Insomnie pour les députés burkinabè de la 7e législature (2015-2020) et ceux de la 8e législature (déc. 2020-janv.2022) ayant bénéficié de «prêts véhicules». Dans un communiqué publié ce mardi 27 décembre, l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) appelle les députés débiteurs à rembourser leurs dettes dans les brefs délais auprès des caisses de l’agent comptable central du trésor (ACCT) à compter de ce jour et cela sous huitaine.

L’institution en charge de la lutte contre la corruption prévient que passer ce délai, elle mettra en œuvre les procédures particulières prescrites en la matière. Pour rappel, la 7e législature a débuté le 30 décembre 2015 et a pris fin le 22 décembre 2020. Quant à la 8e législature, elle a commencé le 28 décembre 2020 et a été interrompue par le coup d’Etat du 24 janvier 2022.