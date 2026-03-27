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Burkina : 5 ans de prison pour l’ex-ministre Laure Zongo pour détournements de fonds destinés aux déplacés

À Ouagadougou, la justice burkinabè a rendu, vendredi 27 mars 2026, plusieurs verdicts dans l’affaire portant sur la disparition de fonds destinés aux personnes déplacées par les violences terroristes. Parmi les condamnés figurent l’ancienne ministre de l’Action humanitaire, , ainsi que le responsable des finances du ministère.

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Burkina : 5 ans de prison pour l’ex-ministre Laure Zongo pour détournements de fonds destinés aux déplacés
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Le tribunal a retenu que les prévenus se sont approprié plus de 3 milliards de francs CFA — un montant qui représente près de 4,6 millions d’euros — destinés à l’assistance des populations déplacées. Les peines prononcées vont jusqu’à onze années d’emprisonnement ferme.

La sanction la plus lourde a été infligée à Camille Yé Yaké, chef du service financier au ministère de l’Action humanitaire : onze ans de prison ferme, assortis d’une lourde amende dépassant 700 000 euros.

Quant à Laure Zongo, elle a été condamnée à cinq ans de détention effective.

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Suite du dossier judiciaire

Dans le même procès, six autres agents du ministère étaient poursuivis pour des faits de détournement, enrichissement illicite et blanchiment. L’un d’eux a également reçu une peine de cinq ans ferme, un autre a été condamné mais avec sursis, tandis que les quatre derniers ont été relaxés.

Ce procès constitue la deuxième phase de l’affaire surnommée « Amidou Tiegnan » : cet ancien fonctionnaire, reconnu coupable lors d’un premier procès à la fin de 2024, avait ensuite impliqué des collègues qui viennent aujourd’hui d’être jugés.

Selon les magistrats, les agents ont détourné les sommes allouées à la prise en charge de plus de deux millions de déplacés internes. Le parquet évoque des techniques variées pour faire sortir l’argent : surfacturations, marchés fictifs et falsification de signatures figurent parmi les procédés reprochés.

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