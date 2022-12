Burkina: 2 réseaux de présumés délinquants appréhendés

La police nationale du Burkina Faso a annoncé ce mercredi, avoir appréhendé deux réseaux de présumés délinquants à Ouagadougou, la capitale du pays.

Suite à de multiples plaintes enregistrées de cas de vols de vélomoteurs dans la ville de Ouagadougou et environs, et de cambriolages récurrents de boutiques et de domiciles, le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°06 (CPA/Boulmiougou), après investigations, a appréhendé deux groupes de malfrats qui opéraient dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment Pissy, Baonam, Kourittenga, Cissin et Zagtouli.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 6 1 Suisse Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Espagne Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie

Les deux réseaux s’adonnaient entre autres à des vols avec effraction dans les domiciles et lieux de commerce et au recel d’engins à deux roues. Ils utilisaient plusieurs modes opératoires pour parvenir à leurs fins. S’agissant du premier groupe, l’un des leurs prenait pour cible les lieux de culte, les établissements scolaires et les domiciles.

Profitant de l’inattention des occupants, il s’emparait de leurs engins. Les engins volés étaient automatiquement modifiés depuis les numéros de série jusqu’à la couleur avant d’être revendus entre 400.000 et 500.000 FCFA sur le marché suivant un circuit quasi-normal dont eux-mêmes ont le secret.

Quant au deuxième groupe, ses membres identifiaient dans la journée les boutiques et autres lieux de commerce. Une fois la nuit tombée, ils revenaient sur leurs pas munis du matériel nécessaire pour mener leur opération. Il arrivait des fois qu’ils tiennent en respect leurs victimes à l’aide d’un pistolet automatique. Après leur forfait, les objets volés étaient revendus sur place et l’argent obtenu partagé entre eux.

Il est à noter qu’au moment de l’interpellation de ces présumés malfrats, les enquêteurs ont saisi entre leurs mains un pistolet automatique, des munitions, quinze (15) motos et plusieurs autres objets.