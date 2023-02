Burkina: 08 présumés malfrats arrêtés à Ouagadougou

Dans le cadre de sa lutte contre le grand banditisme, la police burkinabé a procédé à l’arrestation de huit (08) présumés malfrats à Ouagadougou, selon un communiqué publié ce mercredi 8 février 2023.

Une nouvelle opération policière a permis de mettre la main sur près d’une dizaine de malfrats à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Un pistolet automatique, des armes blanches, des vélomoteurs et divers autres matériels sont, entre autres, les objets saisis des mains d’un réseau d’individus présumés délinquants par le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°07 de la ville de Ouagadougou.

Spécialisée dans les agressions, les vols à main armée et les cambriolages, cette bande forte de huit (08) membres, dont l’âge est compris entre 17 et 22 ans, écumait la ville de Ouagadougou, notamment les quartiers Wemtenga, Dassasgho, la Zad, Zone 1 et la Zone du bois.

Relativement au mode opératoire du groupe, ses membres effectuaient leurs sorties les nuits en binôme. Armés de pistolets automatiques, d’armes blanches et autres matériels spécifiques pour leurs opérations, ils sillonnaient les artères de la capitale à la recherche d’une cible. Dès qu’ils apercevaient une personne ou un groupe de personnes isolé et dont l’intervention présente moins de risque, ils passaient à l’acte, les tenaient en respect et les dépouillaient de tout objet de valeur et de leur monture. Ils n’hésitaient pas également à s’introduire dans les domiciles et lieux de commerce dès que l’occasion se présentait.

Il est à noter que le groupe, qui a vu le jour en novembre 2022, a à son passif plusieurs cas d’agressions, de vols à main armée et de cambriolages dans les quartiers suscités.