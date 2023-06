Burkina: 04 soldats condamnés à la prison à vie pour complot militaire

Au Burkina Faso, quatre soldats ont été condamnés, mercredi 31 mai 2023, à perpétuité par le Tribunal militaire pour complot militaire, a confié à Oméga un des avocats des accusés.

Selon l’information rapportée par Omégamédias, 25 soldats étaient poursuivis pour avoir planifié d’attaquer la Maison d’arrêt et de correction des armées (MACA) pour libérer leurs frères d’arme de l’ex régiment de sécurité présidentielle (RSP) détenus et aussi d’attaquer la gendarmerie nationale et le palais présidentiel de Kosyam. C’était en octobre 2016 où ces militaires ont été surpris par un contrôle de routine.

En les interpelant, ils ont tenté de s’enfuir mais la gendarmerie a riposté. Deux de ces militaires sont tués. Un gendarme est blessé, précise notre source qui indique que ces militaires, voulaient ainsi fomenter un coup d’Etat.

Le Tribunal militaire a reconnu coupable Gaston Coulibaly, Apégwinné Samuel Awala, Issaka Yelemou et Kalifa Zerbo, des faits de complot militaire et en répression, les condamne chacun à la peine d’emprisonnement à perpétuité. Ils sont, selon le tribunal militaire, coupable de détention illégale d’armes à feu, de recel d’armes et de munitions de guerre, de détournement de matériel militaire.