Burkina: 04 présumés malfrats mis aux arrêts

Dans un communiqué jeudi, la police nationale du Burkina Faso a annoncé l’arrestation de quatre présumés malfrats dans le cadre de sa lutte contre l’insécurité urbaine à Komsilga, à 25 km au sud de Ouagadougou, la capitale du pays.

« Le Commissariat de Police de District (CPD) de Komsilga a mis fin aux activités illicites de quatre (04) présumés malfrats, dont l’âge est compris entre 23 et 42 ans », indique un communiqué officiel de la police burkinabé. Ces individus, précise le communiqué, s’étaient spécialisés entre autres, dans les vols d’engins, le recel et le faux et usage de faux dans la ville de Ouagadougou et dans certaines provinces et se réfugiaient souvent dans des zones non loties de Komsilga.

Pour ce qui est de leur mode opératoire, ces présumés malfrats procédaient au repérage de leurs cibles, généralement les lieux de commerce et les usagers de la route. Concernant les lieux de commerce, après l’identification, ils revenaient nuitamment pour les cambrioler et emporter tout objet de valeur trouvé.

S’agissant des usagers de la route, ils filaient leurs victimes dans des heures tardives jusqu’à un endroit mal éclairé et les dépouillaient de leurs engins.

Les engins volés étaient remis à certains d’entre eux qui se chargeaient de la modification ou du changement total des numéros châssis des engins afin de rendre difficile la recherche des propriétaires légitimes. De faux documents étaient ensuite établis à l’aide des nouveaux numéros obtenus avant de remettre en vente les motos volées sur le marché.

Grace à la collaboration de la population, les enquêteurs ont pu saisir, au moment de leur interpellation, plusieurs objets dont dix-sept (17) motos, trois (03) plaques solaires, un groupe électrogène et un lot de faux documents.