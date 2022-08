Buée sur le miroir de douche : ce petit secret pour la régler

Vous finissez de prendre une douche, vous vous regardez dans le miroir et vous ne voyez rien. Et pour cause, tout est recouvert de buée. Pour régler ce petit souci, nous vous proposons cette petite astuce.

La buée se présente sous la forme de fin filet d’eau et recouvre les vitres en hiver, les bouteilles, quand on les sort du réfrigérateur, mais également le miroir de la salle de bain.

En effet, elle se forme quand il y a condensation de la vapeur d’eau, c’est-à-dire quand l’air chaud dans la salle de bain entre en contact avec des parois froides comme le miroir et le carrelage. Ainsi, quand vous prenez une douche, l’air se charge en humidité et de la buée apparaît sur le miroir qui est froid.

Pour donc nettoyer le miroir de la salle de bain, vous pouvez utiliser un chiffon en microfibres. Humidifiez-le avec un peu d’alcool et nettoyez les taches. Pour éviter les taches et la buée, vous pouvez aussi utiliser de la mousse à raser. Appliquez cette dernière directement sur le miroir, répartissez-la puis nettoyez la surface avec un chiffon. Il n’y aura plus qu’à rincer et votre miroir sera étincelant et sera protégé contre la buée.