Budget de l’État gestion 2023 :  une loi des finances qui tient compte du hautement social selon Wadagni

La santé économique du Bénin se porte bien selon une récente déclaration du ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni. Cette solidité de la caisse de l’État attestée par le FMI se traduit par le caractère social du budget de l’État exercice 2023. Un budget qui a intégré une grande partie du hautement social annoncé par le chef de l’État, a annoncé l’argentier national.

Après un quinquennat fait de sacrifices, le gouvernement de la rupture entend faire de son second mandat, un quinquennat totalement orienté vers le social pour permettre aux béninois de jouir un tant soit peu du fruit de 5 ans de sacrifice. Cette ouverture à ce qui est appelé le hautement social est prise en compte selon le ministre Romuald Wadagni par la loi des finances exercice 2023.

Ainsi, le budget de l’État exercice 2023 intègre plusieurs mesures sociales dont l’objectif est d’impacter le quotidien des béninois. Le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a, lors d’une récente déclaration fait le tour de quelques mesures. Il a notamment mis l’accent sur l’augmentation du SMIG de 30 % pour améliorer le niveau de vie des salariés à revenus plus faibles.

L’argentier national a également évoqué l’augmentation de salaires dans la fonction publique allant de 3 % à près de 70 %. A noter que les taux d’augmentation les plus élevés seront pour les salaires les plus faibles afin de réduire les inégalités et de donner davantage de pouvoir d’achat aux personnes qui en ont le plus besoin, a-t-il précisé.

Le ministre de l’économie et des finances a souligné par ailleurs que ces différentes mesures nécessiteront de l’État un effort financier de près de 60 milliards de FCFA sur la masse salariale dès la première année d’application. Le financier du gouvernement a précisé d’autres mesures sociales qui seront mises en œuvre au cours de l’année 2023 pour le bonheur des béninois. Il a évoqué notamment des mesures incitatives pour la création d’entreprise qui vont induire des modifications au niveau de plusieurs articles du code général des impôts.

L’autorité a annoncé également qu’il est prévu l’institution des mesures fiscales incitatives pour la promotion de l’industrie culturelle et créatives et des mesures incitatives à la formalisation des emploi domestiques….