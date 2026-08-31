BRVM, pilier du financement public en Afrique de l’Ouest

La BRVM est la bourse commune aux huit Etats de l’UEMOA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Dans l’Union, le marché des titres publics est présenté comme l’un des piliers du financement des Etats membres.

Lors de la 8e édition des Rencontres du marché des titres publics, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a indiqué que le ratio entre l’encours des titres émis par adjudication et le PIB de l’Union était passé de 5,6 % en 2014 à 14,6 % en 2025. Selon UMOA-Titres, cité par Sika Finance, les Etats membres ont levé 11 858 milliards de FCFA sur le marché régional de la dette publique en 2025, pour un encours de 21 629 milliards de FCFA.

Dans son rapport sur la politique monétaire publié en juin 2026, la BCEAO indique qu’au premier trimestre 2026, les rendements moyens pondérés du compartiment obligataire se sont établis à 7,15 %, contre 7,39 % au trimestre précédent.

Dans une prévisualisation consacrée à la dette des pays de l’AES, Sika Finance indique que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont levé au total plus de 3 000 milliards de FCFA en 2025 sur le marché régional de la dette.