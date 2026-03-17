Bruno Salomone : ce métier de cœur dans le médical qu’il a dû abandonner car « pas suffisamment bon élève »

Bruno Salomone , comédien et humoriste bien connu du public français, est décédé le dimanche 15 mars à l’âge de 55 ans, a annoncé son agent à l’AFP en précisant qu’il s’était éteint « après s’être battu contre une longue maladie ». Avec plus de trente ans de carrière, il laisse une empreinte marquée par des rôles dans des séries télévisées et des collaborations au sein d’une troupe d’humoristes devenue célèbre.

La trajectoire professionnelle de Bruno Salomone a commencé dans les années 1990 après une formation de comédien. Il s’est fait connaître au sein d’une troupe qu’il formait avec Jean Dujardin, Éric Collado, Éric Massot et Emmanuel Joucla. Ces premières années sur scène ont posé les fondations de son parcours, mêlant sketches et interactivité avec un public captif.

Il a rapidement trouvé sa place à la télévision et à l’écran. Après un passage remarqué dans Caméra Café au début des années 2000, Bruno Salomone a confirmé son statut auprès du grand public en 2007 en incarnant le rôle de Denis Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça diffusée sur France 2. Sa filmographie et ses apparitions comptent également des participations à Kaamelott et au film Brice de Nice 3, où il a partagé l’affiche avec Jean Dujardin.

Un comédien apprécié pour son registre comique et sa vie à l’écart

Tout au long de sa carrière, Bruno Salomone a été associé à l’humour, que ce soit par ses sketchs ou par ses personnages de télévision. Il n’avait toutefois pas initialement envisagé une carrière d’acteur : selon des archives de presse, l’une de ses aspirations de jeunesse était de devenir vétérinaire. Un article de La Dépêche rappelle que l’un de ses « grands regrets » était de n’avoir pas été « suffisamment bon élève pour devenir vétérinaire », passion qu’il a compensée par son attachement aux animaux dans sa vie privée.

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Hors plateau, Salomone menait une existence discrète et tournée vers la nature. Il possédait un pied-à-terre sur l’île Fanac, à Joinville-le-Pont, un petit îlot en bord de Marne en banlieue parisienne. Selon Le Journal de la Maison, ce quartier ne compte qu’une cinquantaine de propriétaires et offre un cadre paisible loin du tumulte de la capitale.