Bruno Moneroe révèle qu’un soir Marianne James est partie alors qu’il clôturait le show

Marianne James , figure bien connue du paysage télévisuel et artistique français, s’est retrouvée au cœur d’une anecdote racontée par Bruno Moneroe , ancien finaliste de Nouvelle Star. Intervenu dans l’émission Les Incorrectibles sur YouTube, le chanteur a relaté une soirée à l’Opéra Garnier où la jurée et artiste aurait menacé de quitter la salle si Moneroe clôturait le spectacle, ce qui, selon lui, s’est produit.

Chanteuse, comédienne et animatrice, Marianne James est présentée comme une artiste polyvalente qui a mené de front une carrière lyrique et théâtrale. Son spectacle L’Ultima Recital a contribué à asseoir sa réputation auprès du public. Sa présence sur des émissions télévisées comme Prodiges, La France a un incroyable talent ou Nouvelle Star a renforcé sa visibilité médiatique et son rôle dans la mise en lumière de jeunes talents.

Bruno Moneroe s’est fait connaître du grand public en tant que candidat de Nouvelle Star en 2006, où il a été décrit comme finaliste et grand favori du programme. Après le télé-crochet, il a participé à d’autres formats et poursuivi une carrière musicale, citée notamment via l’émission Les Plus Belles Voix de la Télé-réalité et des titres comme Be Mine et J’irai chanter, ce dernier en collaboration avec Christophe Willem. Au fil des années, il s’est également rendu public sur ses convictions politiques, provoquant des réactions variées.

Récit d’une soirée à l’Opéra Garnier et positions politiques

Sur le plateau des Incorrectibles, Bruno Moneroe a commencé par situer le cadre de son récit : il affirme chanter « tous les lundis » à l’Opéra Garnier, dans ce qu’il décrit comme « un club privé ». Selon ses propos, Marianne James figurait parmi le public de ces représentations et aurait formulé une exigence aux organisateurs : « Je sais très bien que votre chanteur étoile, c’est Bruno Moneroe, je sais qu’il vient de la Nouvelle Star, que c’est moi qui l’ai dévoilé, que c’est aussi grâce à moi qu’il est célèbre 20 ans plus tard, mais s’il clôture le show, je m’en irai. »

Face à ce ultimatum, les organisateurs auraient maintenu la programmation. Moneroe rapporte : « Moi, je travaille à l’Opéra Garnier. Je clôture le show parce que je suis le chanteur étoile. Et au moment où j’ai mis mon pied sur scène, elle est partie. »

Le chanteur a reconnu l’aide qu’il dit avoir reçue de Marianne James dans sa carrière, tout en affirmant ne pas vouloir dissimuler ses opinions politiques. Se présentant comme « un homme de droite », il a précisé : « Je n’ai pas demandé à Marianne James de voter RN ou Sarah Knafo ou Mario Maréchal. Je n’ai rien demandé. »

