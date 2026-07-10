Bruce Toussaint évoque le départ express de Lorie Pester de sa matinale Bonjour

Après seulement six mois de présence à l’antenne, Lorie Pester ne sera plus chroniqueuse dans la matinale « Bonjour ! » à partir de la rentrée prochaine. Ce départ intervient dans un contexte de remaniements importants au sein des chaînes françaises, où les arrivées et départs s’enchaînent pour préparer la saison 2026-2027. Cette décision concerne en particulier l’émission de TF1 dirigée par Bruce Toussaint, dont la composition de l’équipe évolue sensiblement.

La matinale « Bonjour ! » a été lancée en janvier 2026 avec Bruce Toussaint à sa tête, ancien visage emblématique de la chaîne d’information BFM TV. À ses côtés, Lorie Pester avait rejoint la bande de chroniqueurs pour proposer un regard décalé sur l’actualité, activité pour laquelle la chanteuse et comédienne s’était lancée avec enthousiasme. Néanmoins, ce rôle a été rendu incompatible avec son emploi du temps chargé, entraînant ainsi une séparation prématurée.

La chaîne TF1 a officialisé l’arrivée d’une nouvelle chroniqueuse pour remplacer Lorie : il s’agit d’Isabelle Saporta, connue pour son émission « Brunet sans filtre » sur LCI. Elle apportera un « billet d’humeur sans concession » afin d’analyser l’actualité quotidienne. Par ailleurs, Bénédicte Le Chatelier, autre membre de l’équipe, quittera également l’émission afin de se concentrer sur l’élection présidentielle de 2027, pour laquelle elle couvrira de manière exclusive les événements politiques sur LCI.

Lorie Pester quitte « Bonjour ! » après six mois d’antenne

Selon une source proche de la production, citée par Le Parisien le 18 juin 2026, le départ de Lorie Pester n’est pas lié à la qualité de son travail. Il s’agirait plutôt d’une décision prise dans un contexte économique complexe où la direction a préféré privilégier les chroniques quotidiennes plutôt que le format hebdomadaire proposé par l’artiste. « Ce n’était pas une mauvaise chronique mais dans un contexte économique complexe, ils ont préféré sacrifier une hebdo pas forcément très importante qu’une chronique quotidienne identifiée », a indiqué cette source.

Bruce Toussaint s’est exprimé sur ce départ lors de son passage dans l’émission Buzz TV. Il a salué les qualités humaines et professionnelles de Lorie, soulignant la difficulté pour elle de jongler entre ses multiples engagements. « J’ai adoré travailler avec elle. C’est quelqu’un de formidable », a-t-il confié. Il a mis en avant l’investissement personnel demandé par la télévision, insistant sur la régularité qu’exige ce média. Il a également évoqué les contraintes d’agenda de la chanteuse, précisant que cela compliquait la compatibilité avec son rôle de chroniqueuse. Toutefois, Bruce Toussaint n’écarte pas la possibilité de collaborer à nouveau avec elle à l’avenir, terminant son intervention par un chaleureux « Merci et bravo ».

En parallèle de son passage dans « Bonjour ! », Lorie Pester prépare un nouveau défi professionnel. Elle sera coach de la prochaine saison de « The Voice Kids Belgique », entourée de Joseph Kamel, Mentissa et Alice on the Roof. Cette nomination a été accueillie avec enthousiasme par ses fans, qui ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux avec des messages tels que « Oh waaaawwww, Lorie », « C’est trop bien Lorie rejoint l’équipe » et « On veut LORIE en France aussi ». Cette position marque ainsi une nouvelle étape majeure dans la carrière télévisuelle de la chanteuse.