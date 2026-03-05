Britney Spears passe la nuit en prison pour conduite en état d’ivresse

Britney Spears, figure majeure de la pop mondiale depuis les années 2000, a de nouveau fait la une ce mercredi 4 mars 2026 après son interpellation en Californie pour conduite en état d’ivresse, selon des informations relayées par TMZ : la star a été arrêtée et menottée vers 21h30, puis placée en garde à vue dans la nuit avant d’être libérée au petit matin.

À l’apogée de sa carrière, Britney Spears a profondément marqué la scène musicale avec des tubes planétaires tels que Oops!… I Did It Again et le virage plus sulfureux incarné par I’m Slave 4 U. Lauréate d’un Grammy pour Toxic, elle a enchaîné tournées et succès commerciaux, au point d’apparaître au sommet du classement Forbes en 2002. Cette trajectoire a façonné l’image de la popstar auprès du public international.

Sa carrière artistique s’est toutefois accompagnée, ces dernières années, d’apparitions et de comportements qui ont suscité l’inquiétude des fans et des observateurs. Depuis la fin de sa tutelle en 2021, Britney Spears a multiplié des publications et des prises de position publiques qui ont alimenté le débat sur son état de santé mentale. En décembre 2024, elle a publié une vidéo pour son 43e anniversaire dans laquelle elle déclarait : “Je viens d’avoir 5 ans et je dois aller à l’école maternelle demain”, propos qui avaient alors été largement relayés et commentés.

Arrestation en Californie et éléments rapportés

Selon TMZ, l’interpellation du 4 mars 2026 est intervenue en soirée : la chanteuse a été menottée vers 21h30 et placée en garde à vue par le bureau du shérif aux environs de 3 heures du matin. Elle a retrouvé la liberté le lendemain matin, vers 6 heures. Le motif communiqué pour cette arrestation est la conduite en état d’ivresse.

Plusieurs incidents récents avaient déjà alimenté des inquiétudes quant à son comportement. En mai dernier, des photos publiées par TMZ la montraient pieds nus à bord d’un jet privé, visiblement désorientée, et il avait été signalé qu’elle aurait dû être attachée avec une ceinture pendant le vol. Ces images ont été utilisées pour illustrer la nervosité et la perplexité de certains observateurs à l’égard de son état.

Sur ses réseaux, Britney Spears a, à diverses reprises, exprimé des souffrances personnelles et évoqué des tensions familiales. Le 4 février dernier, elle écrivait sur Instagram : “J’ai une chance incroyable d’être encore en vie, vu la façon dont ma famille m’a traitée autrefois, et maintenant j’ai peur d’eux”, ajoutant qu’elle estimait que “ils n’assumeront jamais leurs responsabilités”.

