Britney Spears a licencié son personnel de santé quelques jours avant d’être arrêtée par la police

Britney Spears a été arrêtée pour conduite sous influence mercredi soir dans le comté de Ventura, selon des informations publiées par TMZ. L’interpellation intervient quelques semaines après la fin annoncée de la collaboration entre la chanteuse et plusieurs membres clés de son entourage professionnel, dont ses coachs de sobriété, un élément mis en exergue par plusieurs médias et susceptible d’éclairer le contexte personnel et professionnel entourant l’affaire.

Les faits se seraient déroulés à proximité du domicile de la star, dans le comté de Ventura County. D’après TMZ, la police a procédé à l’arrestation pour conduite en état d’ivresse et la chanteuse a ensuite été transférée à l’hôpital pour qu’un prélèvement sanguin soit effectué, une procédure médico-légale utilisée pour mesurer la présence d’alcool ou de substances.

Selon les mêmes sources, Britney Spears est apparue très émue au moment de son admission en détention, manifestant de la détresse et pleurant. Les détails sur les suites judiciaires éventuelles de cette interpellation n’ont pas été rendus publics à ce stade par les autorités compétentes ou par des communiqués officiels.

Contexte professionnel : départs au sein de l’entourage

Parallèlement à l’information sur son arrestation, TMZ rapporte que la chanteuse a récemment procédé à des changements dans son équipe rapprochée. Plusieurs coachs de sobriété et des personnes chargées de veiller sur elle auraient été congédiés quelques semaines avant l’incident. Ces membres de l’entourage avaient, selon les descriptions, pour mission d’accompagner la star dans le maintien d’un mode de vie stable et de prévenir d’éventuelles rechutes.

Les départs seraient intervenus peu de temps après deux événements majeurs dans la vie récente de Britney Spears : la signature d’un contrat portant sur la vente de ses droits musicaux et son retour en Californie après un séjour à Los Cabos. Ces éléments sont mentionnés par les sources citées, sans détail supplémentaire sur les modalités du licenciement des coachs ou sur l’identité des personnes concernées.

Dans le milieu du spectacle, les coachs de sobriété jouent généralement un rôle de soutien quotidien, combinant accompagnement comportemental, rappel des protocoles de suivi et aide à la gestion du stress. Leur intervention peut inclure la présence auprès de l’artiste, la coordination avec des professionnels de santé et l’élaboration de routines visant à limiter les comportements à risque. Le départ de ces intervenants peut, selon des acteurs du secteur, modifier l’encadrement et le suivi d’une personnalité publique, sans que cela permette de tirer des conclusions automatiques sur un incident particulier.

