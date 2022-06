Britney Spears a dit « OUI », pour le meilleur et le pire, pour la troisième fois (Photos)

Malgré l’irruption de son ex-mari, Britney Spears a épousé son fiancé, le mannequin Sam Asghari, jeudi 9 juin 2022. La pop-star a récupéré sa liberté en novembre dernier, après des années de tutelle.

Star mondiale mise sous tutelle à l’âge de 27 ans jusqu’à ses 40 ans, Britney Spears est restée sous l’emprise de son père pendant treize ans avant qu’un tribunal de Los Angeles ne décide de mettre fin à la mesure jugée «abusive». Aujourd’hui libérée, elle a dit oui, pour la troisième fois. Britney s’est mariée en blanc, bien sûr. Dans une robe longue signée Versace.

Au lendemain de son mariage avec Sam Asghari (28 ans), Britney Spears ( 41 ans) a partagé quelques images de la soirée sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la starlette a partagé ce 10 juin des photos inédites de la cérémonie. Sur ces clichés, on découvre que la starlette est arrivée dans un carrosse devant chez elle, des centaines de fleurs roses étaient disposées sur la propriété et elle portait une somptueuse robe de mariée à la traîne XXL signée Versace.

Dans une autre publication, Britney Spears a choisi d’en dévoiler un peu plus sur la cérémonie et de partager des photos de la fête. Sur ces photos, on découvre la star danser avec son mari ou encore s’amuser avec ses amies : Drew Barrymore, Selena Gomez, Donatella Versace, Paris Hilton ou encore Madonna avec qui elle a partagé un baiser. Un remake de leur célèbre baiser des VMAs. En légende de ces photos, la star a écrit : “Ouah !!! NOUS L’AVONS FAIT !!! NOUS SOMMES MARIÉS ! C’était la journée la plus spectaculaire !!! (…) La cérémonie était un rêve et la fête était encore meilleure !!! Tant de gens incroyables sont venus à notre mariage et je suis toujours sous le choc ! (…) Sam Asghari, je t’aime !”.