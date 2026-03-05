Brigitte Macron fait du vélo d’appartement et des abdos tous les jours pour un fessier galbé

Brigitte Macron a été contrainte de renoncer à une apparition publique fin février 2026 après une intervention chirurgicale d’urgence à l’œil . Absente de l’exposition organisée à l’hôtel Marois en marge du défilé Interdee, la Première dame a justifié son absence par une opération de la rétine et un repos strict, information confirmée par sa fille Laurence Auzière. Ses filles Laurence et Tiphaine Auzière ont représenté la famille lors de l’événement.

Selon les éléments communiqués par sa famille et relayés par la presse, la convalescence impose à Brigitte Macron des restrictions de déplacement. Malgré son indisponibilité physique, elle est restée présente symboliquement en participant à une visioconférence, apparaissant notamment avec des lunettes de soleil.

Cette interruption survient alors que Brigitte Macron, décrite comme une septuagénaire très attachée à sa routine sportive, entretient habituellement une pratique quotidienne d’exercices destinés à maintenir sa forme et sa silhouette.

Hospitalisation oculaire et routine sportive maintenue

La fille aînée de la Première dame, Laurence Auzière, a expliqué que sa mère « n’a pas le droit de bouger. Elle a eu une opération de la rétine en urgence ce week-end. Elle ne peut pas se déplacer » (propos rapportés par Santé Magazine). L’intervention a conduit à la prescription d’un repos total, contraignant Brigitte Macron à limiter ses sorties et rendez-vous officiels.

Pour pallier son absence lors de certains engagements, elle a eu recours à la visioconférence. L’image de la Première dame avec des lunettes de soleil lors de l’échange a été relevée par les médias, soulignant sa volonté de rester impliquée malgré la convalescence.

En dehors de cette période d’arrêt forcé, Brigitte Macron s’appuie depuis plusieurs années sur une routine sportive régulière. Dans des entretiens avec L’Express et RMC Sport, elle a détaillé ses habitudes : « une heure de vélo d’appartement », complétée par « de la musculation, du tapis de sol » et des séances d’abdominaux. Elle a précisé qu’elle s’entraîne « tous les jours » et qu’elle n’a pas de coach : « Je n’ai pas de coach, je me débrouille moi-même. Dès que j’en prends un, il me casse, donc je me débrouille toute seule. »

La Première dame a également mentionné une pratique modérée de la course : « je cours un peu, mais pas du tout de forcing… ». Ces activités sont, selon les déclarations publiques, destinées à maintenir la silhouette et la forme cardiovasculaire.