BRICS : deux pays africains rejoignent le groupe

Le 1er janvier 2024, le cercle des puissances économiques du BRICS, qui comptait initialement cinq membres, s’est étendu. Deux nations africaines, l’Égypte et l’Éthiopie, se sont joints à ce groupe.

Cette extension, passant du BRICS au BRICS+, vise à remodeler le paysage financier mondial, longtemps dominé par les institutions occidentales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. De plus, elle offre aux nouveaux membres une plateforme renforcée pour les échanges avec les autres pays du groupe, ouvrant ainsi des opportunités pour des relations économiques stimulées par des investissements massifs et des partenariats commerciaux.

En effet, cette évolution marque un changement significatif dans la gestion mondiale habituelle, en offrant une voix à un éventail plus large de nations. Outre l’Égypte et l’Éthiopie, d’autres pays tels que l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont également été invités à rejoindre les BRICS, faisant ainsi passer le nombre de membres de cinq à dix.

Notons que ce renforcement du groupe BRICS inaugure une nouvelle ère dans la géopolitique mondiale.